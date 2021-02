LA MAPPA

BELLUNO No-vax. Indecisi. Esitanti. Le etichette sono molte, compresa la recente no-covid vax, ma la sostanza è una sola. Si tratta di coloro che non hanno voluto vaccinarsi contro il coronavirus, pur avendone la possibilità. Operatori socio-sanitari, infermieri, volontari della Croce Rossa addirittura farmacisti. Il gruppo è ampio e vario. Parte dalla montagna e si allunga fino a valle. A quasi un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, e a poco più di un mese dall'avvio della campagna vaccinale, «c'è chi dice no». Una risposta legittima - il vaccino anti-covid non è obbligatorio ma carica di conseguenze.

LE RIPERCUSSIONI

Alcuni sono stati spostati di mansione, altri lasciati a casa. In fondo, è quasi naturale. Ogni tesi porta con sé con la sua antitesi e non poteva che essere così anche con il coronavirus. Fin dall'inizio, c'è chi ha gridato al complotto. E non è stato certo un fuoco di paglia. L'eco si è propagata nei mesi successivi. Il 2 novembre scorso i commercianti bellunesi sono scesi in piazza dei Martiri per le restrizioni varate dal governo. Arrabbiati, esasperati, in lacrime. Non sono mancate le dichiarazioni che hanno fatto discutere: «Qualsiasi cosa succede: fai un incidente, hai le emorroidi, è covid. Nessuno muore più di tumore». E ancora: «Questo è un progetto mondiale in cui vogliono distruggere l'economia italiana e le piccole e medie imprese». In molti però hanno preso le distanze: «Vogliamo solo lavorare».

PIEVE DI CADORE

Poi c'è stato il caso clamoroso di un intero reparto di oss, all'ospedale di Pieve di Cadore, contrario al vaccino. «Se lo metteranno obbligatorio, ci licenzieremo!». Questo sì, è stato un fuoco di paglia. Pochi giorni dopo quasi tutte le oss hanno fatto un passo indietro. «Siamo intervenuti subito per dare la massima informazione e una parte di loro si è convinta e vaccinata» commenta il commissario dell'Usl 1 Dolomiti Rasi Caldogno. Le armi dell'azienda sanitaria, per ora, sono informazione e persuasione. «Quando alla fine si tireranno le somme, si vedrà qual è la situazione e semmai si valuteranno altri tipi di provvedimenti che oggi, però, non sono ancora all'ordine del giorno». Per Caldogno bisogna insistere sui «vantaggi della vaccinazione». Quanto alle case di riposo, pur riconoscendo che l'adesione dei dipendenti è stata «buona ma altalenante», non si espone.

IL CASO RSA DI AGORDO

Nella rsa di Agordo ci sono 2 oss che hanno rifiutato il vaccino. Chiara Santin, amministratore unico di Asca, sottolinea che «il medico competente si è messo a disposizione di tutto il personale per spiegare, sciogliere dubbi, fornire le indicazioni del caso». Insieme a lui, anche la dottoressa che ha vaccinato dipendenti e ospiti. «Abbiamo fatto di tutto e nonostante questo hanno detto di no». Il 15 gennaio l'avviso scritto: «Il personale che per vari motivi non si sottopone alla vaccinazione anticovid-19 non è idoneo temporaneamente a svolgere qualunque attività lavorativa presso le rsa». Poi la struttura è passata ai fatti lasciando a casa i 2 oss contrari al vaccino, che usufruiranno di ferie e permessi. Fino a quando? «Fino a termine emergenza o dopo vaccinazione». In questi giorni Uil Fpl sta ricevendo alcune richieste di aiuto da parte di lavoratori che hanno ricevuto la lettera di non-idoneità al lavoro.

I SINDACATI

«Nessuno di loro è no vax chiarisce Marianna Pasini, di Uil Anzi, conoscono l'importanza dei vaccini, ma hanno dubbi su questo. Neanche noi siamo no vax ma abbiamo il dovere morale di tutelare la serenità del lavoratore che deve prestare servizio in rsa. Quindi fornire tutti gli strumenti possibili, dare i riferimenti normativi e se necessario farlo assistere da un avvocato». Alcune pesanti ripercussioni si sono viste anche a Feltre. Le due volontarie della Croce Rossa sono state sospese dall'attività in ambulanza. «Piuttosto che farmi inoculare porcherie, che qualcun altro chiama salvavita, preferisco rafforzare il sistema immunitario a modo mio» ha dichiarato una delle due. L'altra si è ammalata di covid ed è bloccata a casa. Infine c'è la farmacista bellunese, l'unica tra gli oltre 200 colleghi in provincia, che si è rifiutata di offrire la spalla. Stefano Capelli, presidente dell'Ordine dei medici, aggiunge che «non esistendo l'obbligo di legge, ma morale e deontologico per la professione esercitata, il singolo decide da solo e se ne assume le responsabilità, anche per eventuali riflessi da parte del datore di lavoro». Quindi un medico di base potrebbe, ad esempio, non vaccinarsi e continuare ad esercitare la sua professione: «L'Usl o chi di competenza potrebbe arrivare a recidere il contratto. Inoltre il medico si dovrebbe assumere il rischio aggiuntivo correlato alla possibile trasmissione dell'infezione a soggetti terzi, ovviamente non coperto da alcuna assicurazione».

Davide Piol

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA