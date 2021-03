LA MAPPA

BELLUNO Due serrande abbassate ogni tre giorni. Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 sono 61 le sedi di impresa che hanno chiuso i battenti in provincia di Belluno. E a febbraio, va detto, c'è stata una leggera ripresa perché altrimenti il saldo sarebbe stato ancora più negativo. A mettere in fila i numeri è stato il report firmato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno che racconta di come il temuto impoverimento del tessuto economico proceda inesorabile anche sotto i grandi morsi della pandemia. Lo scorso anno le sedi d'impresa costretta a chiudere i battenti, nello stesso periodo, erano state quasi tre volte tanto: -179. La causa dei numeri più contenuti è presto detta: i timori per la stagione invernale hanno spinto più di qualcuno, per minimizzare le perdite, ad attendere prima di tentare fortuna con una nuova attività imprenditoriale. Insomma, il -61 degli ultimi 90 giorni, ha un peso più elevato del -179 di un anno fa perché è frutto di un panorama imprenditoriale già estremamente stressato. Senza considerare che la nuova perdita di imprenditori si innesta su una stagione molto complicata. Bilancio negativo su bilancio negativo. Ad allargare l'orizzonte d'analisi il presidente della Camera di commercio Mario Pozza: «Chi ha capitali da investire, se può, li tiene fermi e attende tempi migliori. Sicuramente c'è questo fattore ma hanno influito molto anche gli aiuti ricevuti dallo Stato. Tanti imprenditori sono riusciti a non chiudere per quello, hanno resistito nella speranza di ottenere qualcosa».

RISOLLEVARSI DIVENTA COMPLICATO

Le sedi d'impresa attive in provincia di Belluno sono attualmente 13.687 mentre a dicembre erano 13.748. A pagare di più, in termini assoluti, è stato il settore delle attività manifatturiere capace di registrare un impoverimento di 17 sedi in tre mesi. A trainare verso il basso il comparto l'industria meccanica che da sola ha messo a segno un -8, confermandosi nel suo ambito il settore più in difficoltà. Sul fronte di alloggio e ristorazione i numeri dicono che è andata meglio di quanto si potesse prevedere. Un paradosso in una stagione in cui molti alberghi non hanno aperto ai clienti e altri sono in difficoltà anche per tenere testa alle bollette. Ma la ragione è sempre la stessa: chi era sul mercato ha stretto ulteriormente la cinghia e chi non c'era ha preferito non esporsi e non rischiare in un anno così complicato. Sono 11 le sedi d'impresa costrette a chiudere, 7 a cavallo dell'anno e 4 a febbraio ma l'anno precedente il saldo era andato addirittura a meno 17. Per dirla in altri termini, sulla base di questi numeri, viene facile immaginare che ci sia stata una minore vivacità delle imprese, che qualche investitore sia rimasto in panchina in attesa di tempi migliori e che gli altri abbiano provato (riuscendoci) a ridurre spese e perdite, forse anche rivolgendosi al credito per salvaguardare il perimetro del proprio business.

SEGNO MENO

Chi si aspettava una tenuta delle costruzioni ha di che rimanere deluso. Se il mattone gira (nei momenti di crisi è normale che si scelga di investire in beni immobili, ritenuti più sicuri) è soprattutto sul già costruito, dove i prezzi bassi possono favorire gli affari: sono state 15 in tre mesi, infatti, le imprese di costruzioni che hanno chiuso l'attività. Segno meno anche sul fronte dei servizi alla persona con quattro attività chiuse. Ma a guardare l'intero comparto con i numeri si scopre che neppure compravendite e affitti hanno visto l'ingresso di nuovi imprenditori.

NEI TERRITORI

Controllando i numeri in termini assoluti a saltare all'occhio è la situazione di Sedico. In 90 giorni il territorio comunale ha detto addio a 11 sedi d'impresa, secondo il report camerale. Ma è chiaro che ad incidere nella qualità della vita non sono i termini assoluti: la sola impresa che ha chiuso i battenti a Cibiana, dove sono 21 in tutto a resistere, potrebbe creare molti più problemi delle undici che hanno detto addio a Sedico. Stesso copione a Comelico Superiore: avere conquistato un'azienda potrebbe avere un grande significato. Guardando i numeri, ad emergere in positivo, in un passaggio d'anno complicato per tutti, è Alpago. Il comune ha dato il benvenuto a 6 aziende mentre tutto attorno il rumore delle serrande abbassate prosegue incessante. Quelle chiuse a Belluno, sono 10, 9 a Borgo Valbelluna, 7 a Calalzo, 3 a Ponte nelle Alpi. A salire sono invece le zone intermedie come Longarone e Lorenzago. Tra i comuni che pagano dazio è necessario inserire anche Feltre dove ha chiuso un'attività al mese.

AndreaZambenedetti

© riproduzione riservata

