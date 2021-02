LA MANOVRA

VENEZIA Quattro milioni e mezzo di contributo straordinario per alleggerire la tassa sui rifiuti del 2020 alle imprese che più hanno sofferto le chiusure e la mancanza della benzina che a Venezia tutto o quasi fa girare. È la manovra approvata ieri in Giunta per mettere una pezza alla grave situazione economico-finanziaria in cui versano quasi tutte le attività in città e, di conseguenza, anche le famiglie che le gestiscono. Essendo una tassa, il Comune non ha la facoltà di cancellarla e in ogni caso il servizio di igiene urbana va pagato comunque, ma può intervenire spostando fondi da una posta all'altra di bilancio per mitigare la situazione.

I destinatari del provvedimento sono hotel, ristoranti, bar a prescindere dal numero di addetti o dalla perdita di fatturato, in quanto sono le tipologie di azienda che maggiormente hanno subito il covid. Poi ci sono le piccole imprese e le partite Iva che abbiano una dimensione minima e che abbiano subito una diminuzione di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 in una percentuale che sarà determinata.

IL BANDO

Questa e altri parametri saranno determinati in sede di redazione del bando al quale potranno partecipare tutte queste aziende che alla fine riceveranno il contributo in quota parte.

La condizione necessaria per partecipare al bando e ricevere i soldi è che le aziende siano in regola con i pagamenti o abbiano previsto piani di rientro approvati e rispettati e non abbiano in corso contenziosi sulla Tari o la vecchia Tares e, se li avessero, devono rinunciarvi.

«Si tratta di un'operazione molto importante ha aggiunto l'assessore che dà un contributo concreto alle attività come da più parti era stato richiesto. Il provvedimento trova copertura con le disponibilità del bilancio comunale anche grazie all'avanzo di 62 milioni approvato con il rendiconto del 2019, grazie all'efficientamento dei conti effettuato negli anni precedenti. L'ulteriore contributo deliberato oggi vuole dare un parziale ristoro ai costi della Tari che devono sostenere le attività economiche duramente colpite dell'emergenza sanitaria soprattutto a Venezia».

A dicembre, l'amministrazione aveva rinviato le scadenze Tari al 16 maggio e al 16 maggio, dopo averle rinviate nel corso di tutto il 2020, alle attività chiuse per decreto o che non potevano lavorare per la pandemia.

«Ci sono circa 8mila soggetti interessati - ha proseguito Zuin - per un importo Tari che vale circa 20 milioni. Tra questi anche attività che potevano tenere aperto ma che comunque hanno avuto un calo del fatturato notevole. Ad esempio, una tabaccheria a Mestre non ha risentito molto del problema, ma una tabaccheria di Venezia ha visto il fatturato più che dimezzato per la mancanza di clientela legata al turismo. Quindi, faremo un bando, ma cercheremo di elaborare i criteri più adatti per far sì che il contributo arrivi nelle mani giuste e nella percentuale giusta».

LE DOMANDE

Il bando non è stato ancora predisposto, ma si sa già che il termine per la presentazione delle domande. Al termine sarà calcolato il contributo spettante agli ammessi e la loro accettazione.

«In totale come Comune abbiamo investito 16 milioni di euro per abbassare la Tari a famiglie ed imprese per l'anno 2020 ha chiosato il sindaco - Già in bilancio avevamo stanziato 8,5 milioni per ridurre le tariffe di famiglie e negozi di vicinato ed altri 3 milioni sono dovuti alle previsioni di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Con questi 4,5 milioni andiamo a completare gli interventi per chi vive e lavora nel nostro Comune».

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA