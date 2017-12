CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANOVRANEW YORK Donald Trump ha riscosso la prima inequivocabile vittoria al congresso. La maggioranza repubblicana è riuscita a far passare al senato, all'una di mattina di sabato, un voto fondamentale per l'approvazione della riforma fiscale, una delle promesse di maggior peso nella campagna elettorale. L'affermazione è avvenuta alla scadenza del primo anno di attività, esattamente come la squadra di Obama era riuscita nello stesso termine a condurre in porto la riforma sanitaria. Il destino ha voluto che insieme al testo sulle tasse,...