La manovra nel mirino

LA GIORNATABRUXELLES L'Eurogruppo sta con la Commissione e chiede all'Italia «di prendere le misure necessarie per rispettare il Patto di stabilità». Non solo: scommette sull'accordo su una soluzione condivisa: «Sosteniamo la valutazione della Commissione e il dialogo in corso tra Commissione e autorità italiane». Ecco la posizione dei ministri finanziari che nello stesso tempo mantengono il punto sulla necessità che l'Italia si adegui al quadro di bilancio dell'Eurozona, respingono di fatto anche la seconda versione (praticamente la...