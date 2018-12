«La manovra farà salire il peso del fisco al 42,4%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE AUDIZIONIROMA La pressione fiscale che sale e gli investimenti che scendono, in un quadro nel quale l'Italia rischia addirittura la recessione. L'Ufficio parlamentare di Bilancio avverte che per effetto del maxiemendamento «la portata espansiva della manovra va ridimensionata». Tanto che, avverte il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione in commissione bilancio della Camera, «c'è un'inversione di segno nell'effetto netto complessivo sulla spesa per investimenti e contributi agli investimenti nel 2019: da un aumento di 1,4 miliardi...