La manovra è legge Moscovici: vigiliamo Lite su un post M5S

LA GIORNATA ROMA A un soffio dall'esercizio provvisorio (cioè dal freno alle spese pubbliche che sarebbe scattato se non fosse stata varata entro oggi) la Camera ha approvato con un voto finale la Legge di Bilancio, con 313 voti favorevoli e 70 contrari. Hanno votato no solo in deputati di Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché Pd e LeU non hanno partecipato. La legge è stata firmata immediatamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e potrà così entrare in vigore dal primo gennaio.La riscrittura delle ultime settimane...