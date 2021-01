LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Ribolle, si spegne. Si divide e torna unita nel dire «basta» alle chiusure e alle regole che impongono ai bar e ai ristoranti di tenere le saracinesche abbassate. Poi si chiede, si informa, cerca locali aperti a Ceggia, Portogruaro, Spinea, Jesolo, Mestre. Vive di umori, stanca di sentirsi in gabbia. La chat si comporta come un sol uomo. E avverte i naviganti - o sospetti tali - Digos e polizia postale, supposti iscritti alla canale Telegram Io apro Venezia provincia: «Qui - scrivono - ci sono persone che hanno attività e anche dipendenti che non hanno da far la spesa perché non hanno nemmeno i soldi della loro cassa integrazione. Credo che il vostro compito sia quello di controllare ma anche quello di segnalare al ministero dell'Interno cosa sta avvenendo in Italia. Segnalate ciò che volete, ricordatevi che in questa chat ci sono genitori che devono mandare avanti una famiglia. Non ci sono né mafiosi né pedofili».

A dire, senza tanti giri di parole, che i criminali non sono qui né nell'altra chat Telegram Io apro Venezia: due canali nati per provare a tirare la fila in vista della manifestazione nazionale di oggi. Quando al grido, anzi, seguendo l'hashtag IoApro, alle 17.30, i titolari di bar e locali romperanno la cortina di regole imposte dal Governo e apriranno la bottega a clienti e a quanti vorranno passare alcune ore al bancone, con bicchiere e cicheto in mano. Almeno fino alle 21.45 perché il coprifuoco delle 22 non lo vuole violare nessuno.

L'ADESIONE

Due chat che in sostanza si chiedevano come poter fare. Ma a leggerle, a vedere i messaggi sormontarsi uno con l'altro nella ricerca frenetica di un'idea o di una porta aperta, c'è stato anche chi ha provato a scuotere le coscienze. Chi da cliente dei locali ha spinto per convincere i ristoratori ad aprire, offrendo la propria solidarietà. E chi, da ristoratore, si è arreso ad un «tutto inutile» quando si è reso conto che le adesioni erano basse, bassissime: 7 in tutto tra Venezia, Mestre e la provincia (nel pezzo a fianco i locali che hanno annunciato l'apertura, ndr).

Anime diverse che si sono anche scontrare tra loro («tutti coraggiosi a dire di fare disobbedienza, ma poi non la fa nessuno», un messaggio) o che si sono fatte forza l'un l'altra sfidando la paura delle multe e poggiandosi sulla consulenza legale offerta da alcuni avvocati: «Ci sono avvocati che ci sostengono nella nostra battaglia. Non firmate alcun verbale delle forze dell'ordine». E ancora «Le multe vanno in prescrizione». Temi di cui si discuterà durante uno degli eventi a Venezia.

I CONTROLLI

Sette i locali che hanno annunciato l'apertura, ma non è detto che non arrivino adesioni dell'ultim'ora. Anche perché, suggeriva qualcuno, certi locali non avrebbero annunciato l'apertura per evitare chiusure anticipate da parte della polizia, che i canali sociali li stava monitorando per davvero.

A tendere la mano alla manifestazione, ma nella sua «forma statica» di «presidio del proprio locale con luci accese» e basta, anche il Comitato per la sicurezza pubblica riunito ieri in Prefettura. «Se gli esercenti vogliono alzare la serranda a titolo dimostrativo per dire che aderiscono alla manifestazione credo che sia legittimo ma non possiamo farci nulla: è un modo di manifestare» ha commentato il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Che poi ha avvertito: «Se però servono da mangiare e bere, noi colpiremo. Devono stare attenti, stiamo controllando tutti i social e le forme di comunicazione per poi verificare se alzano la serranda e basta, che può essere legittimo, o se fanno altro e violano le norme che devono essere rispettate. In quel caso - continua il prefetto - ci sono le sanzioni. Noi presidieremo la manifestazione e avremo un occhio in più a quell'ora».

C'è però la speranza di non dover ricorrere a multe: «Confido che siano ragionevoli. Nessuno può negare il loro disagio, va compreso, la manifestazione è giusta, se svolta nella forme concesse, quindi statica. In caso contrario si rischia la chiusura del locale ma rischia la multa anche il cliente che va nel bar o nel ristorante. Sono però convinto che sarà una manifestazione civile». Un appello che arriva anche dalle categorie.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA