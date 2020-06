LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Poter tornare a lavorare. È quanto chiedono guide ed accompagnatori turistici alla luce del periodo complicato che stanno attraversando. Per questo martedì 9 giugno alle 11, davanti alla basilica della Salute, organizzeranno un presidio che accenda i riflettori su una categoria che in termini teorici, grazie alla riattivazione del codice Ateco, potrebbe riprendere l'attività. Ma nella pratica costretta a fare i conti con un turismo che scarseggia. Perché quello di prossimità, oggi il più attivo, «purtroppo non garantisce il lavoro a tutti», spiega Francesca Ranieri, guida turistica e rappresentante a livello regionale dell'Agta, associazione che curerà l'evento della prossima settimana. Una manifestazione nazionale che prenderà vita non solo in centro storico dove guide ed accompagnatori si riuniranno per la prima volta ma anche a Roma e in altre città italiane, in contemporanea.

«Non stiamo lavorando, questo è il problema. Abbiamo bisogno di essere visti poiché numericamente parlando non siamo tanti, ma esistiamo. A Venezia tra l'altro siamo una categoria poco amata, tanto che martedì alcuni di noi parteciperanno con i propri figli, per far vedere che siamo persone normali, con una famiglia alle spalle», dice Ranieri, sottolineando come in Italia a prescindere dalla pandemia manchi un po' la cultura della guida turistica. In quanto l'italiano medio tende a non sceglierla per le proprie visite. E a maggior ragione ora, in questo momento difficile per tutti dal punto di vista economico.

«La nostra prospettiva è quella di non lavorare fino a settembre. Il grosso della clientela è straniero: l'85% di presenze, a Venezia, non sono italiane. Siamo contenti che il governo ci dia degli aiuti, ma chiediamo anche che s'impegni a promuovere l'arrivo dei turisti, facendo capire loro che il nostro è un Paese sicuro, di modo da poter riprendere il prima possibile l'attività». Tra le altre richieste, per la categoria c'è quella della realizzazione di un fondo economico che implichi misure specifiche per i professionisti del settore. Oltre alla sospensione, o almeno alla rateizzazione, dei pagamenti dovuti per il 2020. Il presidio coinvolgerà un centinaio di persone.

