LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA I trolley colorati posizionati alla distanza di un metro davanti al Palazzo della Regione, in riva al Canal Grande, accanto alla stazione ferroviaria. Appesi solo i loro cartelli identificativi, di agenti di viaggio, tour operator, noleggiatori di autobus. Più di duecento persone provenienti da tutto il Veneto ieri hanno manifestato per chiedere aiuti certi, no turismo no Pil, non siamo invisibili, agenzia uguale garanzia, come le scritte nei fogli stampati insieme agli slogan #noisiamoilturismo e #cosinonriparto. Quattro rappresentanti del Movimento autonomo agenzie viaggi veneto hanno incontrato il direttore Legislazione e governance del turismo della Regione, Pietro Stellini, chiedendo la cassa integrazione fino a fine anno, un sostegno al reddito per evitare il collasso del settore, l'esonero dalle tasse, aiuti per gli affitti e le bollette.

Le agenzie sono entrate nel panico il weekend del 23 febbraio, quando è stato comunicato il blocco dei viaggi di istruzione. «Con il passare dei giorni abbiamo avuto difficoltà nel far partire i clienti, viaggiatori o vacanzieri verso l'estero, arrivando al 7 marzo con il blocco delle tre regioni, Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna» racconta Elena Tonon, titolare di un'agenzia di viaggio mestrina, referente del Movimento per la provincia di Venezia, «poi delle frontiere, e la cancellazione dei voli con i turisti all'estero. Ci siamo sentiti abbandonati a noi stessi, nella difficoltà di fare rientrare i clienti a volte di tasca loro».

Azzerati fatturati posti a bilancio, le agenzie di viaggio del Veneto si trovano in una grave crisi economica, e hanno deciso di unirsi insieme, lanciando il videomessaggio Uniti per ripartire. È stato diffuso il 19 maggio attraverso i social network e gli organi di stampa, da sette agenti di viaggio referenti delle singole province venete, con l'intento di testimoniare la situazione della categoria, che include realtà imprenditoriali sia del settore outgoing che incoming. «Il nostro obiettivo era sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni delle caratteristiche del lavoro delle agenzie di viaggi - prosegue Elena Tonon - e della competenza tecnica durante l'emergenza coronavirus, che ha permesso di individuare le soluzioni per garantire il rientro a casa di tutti i clienti in giro per il mondo».

Un invito rivolto alla classe politica per esaminare in maniera approfondita le istanze delle agenzie di viaggi e di tutte le componenti della filiera del turismo organizzato, anche di tour operator, noleggiatori di pullman, guide, albergatori, ristoratori e tutte le attività che contribuiscono a valorizzare l'offerta nazionale e internazionale, e che al più presto vengano definite regole e aiuti concreti per favorirne la sopravvivenza e la ripartenza. Vogliono informazioni precise per l'utilizzo del bonus vacanza, un aiuto concreto ed efficace da parte delle istituzioni, fondi perduti di sostegno al reddito ed estensione della Cig, la partecipazione ai tavoli regionali di attori tra pubblico e privato e bandi per chi investe nel territorio veneto.

Filomena Spolaor

