LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Con le sirene spiegate e i fumogeni che generalmente si usano per segnalare un'emergenza in mare, circa mille lavoratori diretti e indiretti del comparto delle crociere hanno voluto rispondere a quello che chiamano il silenzio assordante delle istituzioni, che ha portato quest'anno alla migrazione delle navi verso porti meno problematici (Trieste e Ravenna) che le hanno accolte a braccia aperte e con le autorità in prima fila. Tanti a piedi, con gonfaloni di San Marco, fischietti, striscioni e ancora di più in acqua, sulle barche e navi di servizio.

LA CARICA DEI MILLE

«È una parte della gente che sta dietro le crociere, che sono quasi 5mila - ha spiegato il presidente della coop Portabagagli, Vladimiro Tommasini - avevamo promesso che li avremmo portati. Questa gente vuole gridare con forza che esiste, che aveva un lavoro e che vuole riaverlo senza vivere di sussidi».

L'esodo delle crociere, salutato con una festa in punta della Dogana (lo stesso luogo di ieri mattina) da comitati e associazioni che vogliono estromettere le navi dalla laguna, è diventato però un problema per tante famiglie che vivevano di questo: ormeggiatori, portabagagli, accompagnatori, servizi a terra e in acqua, pulizie, terminalisti, rimorchiatori, agenzie marittime e turistiche e per finire taxi, granturismo, noleggio con conducente di terra e di acqua, gondolieri e alberghi. Tutti accomunati da un destino comune e legati a doppio filo al mondo delle crociere: una filiera che vale 400 milioni di euro tra spesa diretta ed indotto.

IGNORATI DALLA POLITICA

«Il nostro porto - hanno detto gli operatori senza mezzi termini - che è considerato il migliore del Mediterraneo e tra i migliori al mondo ma nonostante ciò del tutto ignorato dalla politica che dal 2012 segue unicamente la perdurante campagna mediatica denigratoria supportata da sponsor più o meno famosi che nulla sanno della realtà del nostro lavoro».

Il problema in questo caso è rappresentato dalle mancate scelte, nonostante dal marzo 2012 (Decreto Clini-Passera) a oggi siano state presentate molte alternative al passaggio delle navi in bacino di San Marco, nessuna delle quali però è stata presa seriamente in considerazione dai Governi che da allora si sono succeduti.

VOGLIAMO LAVORARE

«I lavoratori del porto crociere e dell'indotto - hanno aggiunto - chiedono a gran voce di essere considerati come cittadini al pari di chi non è d'accordo con la presenza di questa industria a Venezia, cittadini che vivono, lavorano, pagano le tasse e votano a Venezia e pretendono rispetto e ascolto delle proprie istanze. Cittadini che non vogliono vivere di assistenzialismo bensì della dignità del proprio lavoro che oggi, più che mai a seguito del Covid, sembra piegato ad una volontà di relegare la città ad una funzione di museo all'aria aperta».

Il problema, come per tutte le attività turistiche di Venezia, va avanti da novembre, da quando la disastrosa acqua alta ha provocato danni materiali (enormi) e ancor più grandi danni a livello di immagine. Foto e filmati che hanno fatto il giro del mondo continuavano a mostrare Venezia sommersa dall'acqua malgrado tutto fosse passato, eccetto i danni. Poi c'è stata la pandemia.

DIGNITÀ

«Malgrado il recente decreto - hanno detto i manifestanti - abbia dato la possibilità al settore di riprendere i viaggi in crociera, Venezia non è stata contemplata negli scali scelti dalle compagnie a causa della perdurante indecisione politica e, soprattutto, dall'assordante silenzio delle istituzioni, dando il colpo di grazia a tutti quei lavoratori che da novembre sono a casa, prima per l'Acqua Granda e poi a causa del lockdown, la maggior parte dei quali sta esaurendo gli ammortizzatori sociali o non può contare su alcun tipo di sussidio. È ora di decidere, nel rispetto della città e dell'ambiente ma anche del lavoro».

La dignità è stata il filo conduttore di tutta la manifestazione, che è filata liscia senza disordini, e si è conclusa ancora meglio con un'immagine emblematica: una signora che con scopa e paletta raccoglieva da terra i mozziconi di sigaretta e i frammenti di palloncino scoppiati durante la gara. «Per ché lo faccio? - ha risposto quasi sorpresa - perché è giusto».

Michele Fullin

