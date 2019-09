CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEUDINE Sono tornati in piazza. A piedi, in bici, in carrozzina, con le casse caricate sulle bike cargo, gli slogan e le magliette parlanti Senza auto ci guadagnano tutti. A difesa della ciclabile di via Zanon-Cosattini e contro la riapertura alle auto dell'ultimo tratto di via Stringher verso piazza Duomo, per rivendicare la volontà di scegliere come usare lo spazio urbano. Perché era questa la frase guida della manifestazione promossa dagli Autostoppisti Udine con l'adesione di Abicitudine Fiab, Legambiente, Arci, Alpi,...