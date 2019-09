CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEUDINE Friuli Doc festeggia un quarto di secolo ed è un compleanno dal sapore politico. A darglielo, è stato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenuto ieri all'inaugurazione in Piazza Libertà: Questa non è solo l'esposizione delle eccellenze del nostro territorio ha detto -: questa è la valorizzazione della nostra terra e le sue eccellenze non compaiono dal nulla. Vengono dal sacrificio, dalla fatica, dal saper superare le sconfitte: è la dimostrazione plastica dell'anima della nostra gente. Se qualcuno,...