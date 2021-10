Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPADOVA «Sarà la più bella fiera mai vista. Del resto già oggi una stanza in albergo si paga 350 euro, sono tutti pieni, anche Abano si sta esaurendo e la prevendita di biglietti è aumentata del 30 per cento».Mario Baccaglini è contento. Auto e moto d'epoca che apre da venerdì 22 a domenica 24 in fiera per il grosso pubblico (giovedì anteprima a prezzo maggiorato) si prefigura come l'evento dell'anno. Anche per...