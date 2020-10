LA MANIFESTAZIONE

MESTRE «Questo decreto ci ha ucciso per la seconda volta». Parole pesanti, quelle pronunciate dai responsabili delle società di nuoto che ieri hanno animato la manifestazione di protesta nel centro di Mestre.

«È arrivato il momento di farci sentire - è stato sottolineato - perché pur nella consapevolezza che la situazione sanitaria non è di sicuro uno scherzo, non possiamo tacere la palese assurdità delle decisioni prese, prive di qualunque fondamento medico-scientifico, né vogliamo passare per sudditi anziché cittadini». Sono stati esposti striscioni e cartelli con slogan come In ginocchio ma a testa alta, Untori di salute, Diffondiamo anticorpi, Contagiamo col benessere e Chiusi per lutto.

CHI C'ERA

I partecipanti sono arrivati alla spicciolata intorno alle 14.30 nei pressi della piscina del Centro, a Mestre, e ad attenderli sulla scalinata dell'impianto c'erano i dirigenti, gli atleti e i tecnici e delle varie società che fanno capo al polo natatorio. La manifestazione, che si è svolta in modo del tutto pacifico, voleva sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà che stanno vivendo le piscine e di conseguenza gli sport dell'acqua. Vi hanno partecipato circa 150 persone in rappresentanza dell'AssoNuoto (Alessandro Valentini), del Nuoto Venezia (Alessandro Di Mauro e Stefano Rossi), della Polisportiva Terraglio (Davide Giorgi), della Mestrina (Diego Vecchiato ed Edoardo Rivola) e degli Special Olympics (Mirco Castellani). Prima iniziare il flash mob gli organizzatori hanno reso noto che nel Comune di Venezia sono circa 150 i dipendenti impegnati nei vari impianti natatori, mentre i collaboratori che lavorano nel periodo estivo sono più di mille.

COMMOZIONE

«Ho due bambini che crescono a vista d'occhio e il mio compagno è in cassa integrazione - ha detto con grande emozione un'istruttrice di nuoto, nascondendo il volto più del necessario con la mascherina - e al solo pensiero di dover affrontare gli stessi problemi vissuti in primavera sto malissimo. Avevamo visto un po' di luce in fondo al tunnel lo scorso mese, anche se stiamo attendendo ancora la cassa integrazione. Ci hanno riferito che per Natale sarà tutto risolto. Me lo auguro perché io ai miei figli non saprò proprio cosa dire». Tutti si sono presentati con l'abbigliamento delle società di appartenenza muniti di occhialini, cuffie, calottine, accappatoi e tappetini da palestra. Alle 15.15, prendendo le distanze di un metro uno dall'altro, si sono inginocchiati sul proprio tappetino evidenziando i cartelli: Ci avete messo tutti in ginocchio, attirando in grande silenzio le attenzioni dei passanti e degli automobilisti. Sono stati in molti quelli che in quell'ora di punta hanno dimostrato solidarietà e incitato a non mollare. «Ci hanno chiuso di nuovo - hanno raccontato - . Siamo amareggiati e non capiamo, perché ce l'avevamo messa tutta per garantire l'attività nella massima sicurezza, ma non è bastato. Abbiamo deciso di organizzare una manifestazione perché non possiamo stare zitti. Vogliamo spiegare che le piscine e lo sport svolgono un ruolo importantissimo, vogliamo continuare a rispettare le regole e a lavorare». La preoccupazione riguarda «tanti lavoratori che perderanno il lavoro e non potranno dare da mangiare alle loro famiglie». Per poter sopravvivere e prevenire pesanti ricadute sociali ed economiche, i gestori hanno proposto di intervenire subito attuando una proroga.

Francesco Coppola

