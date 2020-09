LA MANIFESTAZIONE

MESTRE «Gli studenti mi passano sotto casa e mi dicono professoressa ci manca quella d'italiano, perché non viene lei?». A raccontarlo è Lucia, insegnante alle scuole medie, sotto l'Ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera. Il presidio di ieri, a cinque giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, ha richiamato una cinquantina di docenti precari, soprattutto donne, riuniti per la seconda volta nel giro di una settimana. Anche Anna insegna lettere: «Sono tre anni che ho supplenze - spiega - e questa volta rischio di finire a Caorle, lontanissimo da casa. E poi - aggiunge - perché alcuni uffici hanno optato per le convocazioni online e questo no? Guadagneremmo tempo». Dubbi di questa natura li coltiva anche Valentina: «L'Ufficio provinciale di Venezia non usa un metodo trasparente».

DA TUTTA ITALIA

Teresa insegna invece matematica. «Vengo dalla Campania - racconta - ho lasciato gli affetti, con grandi sacrifici, e oggi non conosco il mio futuro, anzi, il mio presente. Servirebbe continuità, è difficile ricominciare ogni volta». Nicoletta, di storia e geografia, ha percorso più chilometri ancora: «Sono siciliana, precaria a Venezia dal 2013. Il mio punteggio è completamente sbagliato - rivela - queste norme sono retroattive, non va bene, abbiamo investito in titoli che adesso valgono poco o niente». Un tema tristemente caro pure a Cristina, docente di spagnolo: «Mi hanno tolto i punti dei Master e delle certificazioni digitali, che da quest'anno valgono meno». Per Manuela (chimica alle superiori) «le nuove graduatorie sono una truffa legalizzata, e gli studenti hanno già perso tante ore di scuola che l'orario ridotto proprio non ci voleva. E poi se non fanno le nomine in presenza non dovrebbero fare nemmeno il concorso». Poco più in là ci sono Susanna e Carolina di lettere, Marco e Michela di musica, Katia di arte e tecnologia: «Sbagliano i calcoli - sostengono quasi in coro - ci escludono e non rispondono alle mail».

Poi una riflessione dall'altra sponda. «Siamo genitori - ricordano - viviamo quindi un doppio disagio, i nostri figli non hanno iniziato i programmi, mancano soprattutto insegnanti d'italiano e matematica. In più con l'orario ridotto, dopo aver rispettato tutte le regole Covid, non fanno tempo a sedersi in classe che le ore sono già finite. Dov'è il diritto allo studio? - aggiungono - la negazione del ricorso è dittatura, siamo imbavagliati, e fanno perfino capire ai genitori che è colpa dei docenti».

E ancora un altro gruppo: «Siamo stati cavie del nuovo sistema informatico, hanno dato anche 12 punti in più non dovuti e con le nuove graduatorie hanno chiamato solo quelli di sostegno, ma neanche tutti. Non si rendono conto che tra poco gireremo per tutta l'Italia».

IL SINDACATO

Presente al presidio anche Fabio Barina, coordinatore provinciale di Gilda degli insegnanti. «L'ufficio di Mestre ha fatto tutto da solo nel chiuso di quelle stanze non abbiamo risposte, quando invece basterebbe chiarezza, perché la scuola ha riaperto ma gli uffici sono chiusi da mesi, e questo mi sembra interruzione di pubblico servizio». Alla fine interviene Franca, professoressa di diritto, che definisce l'impossibilità a fare ricorso «un colpo di Stato che espone a contenziosi. Ma spostarsi non è un problema - riconosce - l'importante è avere il posto di lavoro».

Luca Bagnoli

