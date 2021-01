LA MANIFESTAZIONE

MESTRE Come promesso, alle 18 in punto, hanno preso quanto avevano con sé e se ne sono andati sotto gli occhi degli agenti della Digos di Venezia che per tutto il giorno hanno tenuto sotto osservazione l'occupazione dell'ex Cup dell'Umberto I. Ma aver rispettato le promesse non gli è servito da salvacondotto, perché alcune ore prima la polizia locale lo aveva già denunciati tutti in Procura per invasione di edificio.

LA PROTESTA

Con lo slogan Non chiediamo la luna, vogliamo lo spazio, hanno scelto di occupare, ancora una volta, l'ex Cup dell'Umberto I. Con questo atto simbolico la mobilitazione studentesca si è unita alla manifestazione del collettivo Loco. I ragazzi del Coordinamento studenti medi di Venezia Mestre, In occasione della giornata di mobilitazione per la riapertura delle scuole, avevano annunciato lo sciopero e si erano dati appuntamento al mattino in piazzale Cialdini: l'obiettivo era saltare le lezioni, per protestare contro la didattica distanza e la mancanza di spazi che permetta ai ragazzi delle superiori di rientrare in classe. Iniziativa che si è poi incontro incrociata con quella dei giovani del collettivo Che sulla scia delle manifestazioni degli ultimi mesi voleva tornare a puntare i riflettori sul gli spazi abbandonati o inutilizzati della città. Entrati dal cancello laterale, hanno di nuovo preso possesso, della sede dell'ex Cup che poco più di un paio di anni fa era stata già occupata dal collettivo Loco, sfrattato da piazzale Olivotti. «Due anni fa avevamo sottratto questi spazi al degrado e al consumo di eroina - commenta Laura Pederzolli del Loco - Oggi l'abbiamo trovata così come l'avevamo lasciata noi nel 2018, quando prima di essere sgomberati l'avevamo ripulita e sistemata». «Il sindaco non si è ancora espresso - aggiunge - non sappiamo cosa voglia fare di questo spazio che nel frattempo resta abbandonato. Se dopo quasi un anno dall'inizio della pandemia nulla è stato fatto per permettere a studenti e studentesse di tornare a scuola in presenza e in sicurezza è da molto tempo prima che nulla viene fatto per rendere la nostra città davvero a misura di giovani, una città attraversabile, libera dalle discriminazioni e che dia spazio alla socialità, all'aggregazione e alla possibilità di confronto e spazio».

APPELLO AI GIOVANI

Per la giornata i ragazzi hanno proposto la didattica alternativa, invitando tramite social altri giovani a partecipare. «Abbiamo deciso di tornare qui- conclude Maria Mingardi, studentessa del Benedetti Tommaseo e componente del Coordinamento studenti - perché questo è uno dei luoghi simbolo dell'abbandono. Si continua a voler vendere a privati a prezzi esorbitanti invece di riqualificare gli spazi e restituirli ai cittadini». Dopo l'assemblea del mattino, la giornata di occupazione temporanea è proseguita con incontri, ai quali hanno partecipato anche altri studenti, sull'ecologia, il femminismo, l'educazione sessuale e il consenso. «Argomenti che pensiamo dovrebbero essere trattati anche a scuola - concludono i ragazzi del coordinamento - Vogliamo dimostrare che la socialità e la scuola in presenza, in sicurezza, sono possibili».

Melody Fusaro

