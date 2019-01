La mamma: «Sono felice per Veronica È stata una sentenza importante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIUDINE «È stata una sentenza importante. Sono felice per mia figlia Veronica». C'è sollievo nelle parole di Rosi, la mamma della ragazzina di 14 anni di San Michele al Tagliamento morta l'8 gennaio dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Era stata proprio lei, nel primo pomeriggio del 2 gennaio, ad accompagnare la figlia in pronto soccorso, in preda a forti dolori addominali.«Ora siamo più sereni», afferma all'uscita del tribunale di Udine dove ha appena assistito all'ultima udienza del processo di primo grado celebrato...