I TIMORI

CAERANO C'è anche una mamma tra le quattro persone di Caerano contagiate dal Covid-19. Si tratta di cittadini tra i 52 e i 68 anni senza patologie pregresse, chiamati a lottare da giorni contro la malattia.

LA PIU' GRAVE

Tra di essi, quella che desta maggiori preoccupazioni è una madre di 54 anni, risultata essere il Paziente 1 in paese a metà marzo, attualmente ricoverata all'ospedale di Montebelluna in terapia intensiva. Una donna sposata e con una figlia 22enne, che ha appena terminato la quarantena col padre,e che risultava essere del tutto sana, come spiegato dal sindaco Gianni Precoma, in costante contatto con il marito. «Mi sento ogni giorno con lui racconta e, al momento, è il caso che più mi impensierisce. Inizialmente la 54enne presentava cenni di miglioramento ma in seguito la situazione si è aggravata ed è stata rimessa nell'iniziale condizione di ossigenazione del sangue. Si sono poi aggiunte le complicanze di un blocco renale e per questo si trova ora in dialisi continuata e lotta per la vita. Abbiamo comunque fiducia, il marito mi ha informato che ha avuto dei piccoli benefici dal trattamento in corso, dobbiamo essere ottimisti».

IL PENSIONATO

Timori anche per un pensionato di 68 anni, sposato con due figli, impegnato socialmente e dedito a iniziative benefiche, da lunedì in terapia intensiva al San Valentino di Montebelluna con una polmonite bilaterale. «Mi sento spesso con uno dei figli prosegue Precoma e le ultime notizie sono confortanti, se ci saranno ulteriori progressi potrà uscire dalla terapia intensiva». Gli altri casi riguardano due donne 52enni, entrambe sposate e lavoratrici. Una di esse non risiede a Caerano e si trova in quarantena in un Comune della pedemontana mentre l'altra è asintomatica e chiusa in casa.

IN MIGLIORAMENTO

Il primo cittadino spiega che la loro situazione clinica è in via di miglioramento: «La signora che risiede fuori Caerano sottolinea - riscontrava febbre, dolori alle ossa, mal di gola e tosse oltre che perdita di gusto e olfatto, adesso però la temperatura è scesa, le sue condizioni fanno ben sperare. La sua coetanea, invece, ha scoperto di avere il Covid-19 perché una collega di lavoro è stata trovata positiva al virus. Dopo essersi sottoposta al tampone, che ha rilevato come avesse contratto anche lei la malattia, si è messa a casa in quarantena e sta bene». Prosegue intanto l'informativa che Precoma, risultato negativo al tampone cui si è sottoposto, rivolge alla comunità ogni sera tramite social. E proseguono, allo stesso tempo, i messaggi ricolmi di solidarietà e speranza per i malati.

Federico Fioretti

