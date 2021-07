Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROCURABELLUNO C'è un unico indagato per la morte del 18enne Davide Bristot. Ed è il medico del Pronto Soccorso di Belluno, Angelo Beccari, che martedì sera lo ha visitato e poi dimesso. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, con l'ipotesi di colpa medica, e disposto l'autopsia. Il ragazzo, infatti, era tornato a casa insieme ai genitori perché, come ha raccontato il papà Paolino, «avevano detto che andava tutto...