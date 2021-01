La maggioranza di governo del Fvg vada speditamente avanti con la messa in pratica della norma sulle grandi derivazioni d'acqua, varata a fine ottobre, che prevede di affidare le concessioni a una società mista pubblico-privata. È la sollecitazione che ieri, quasi in contemporanea, è partita da Pd e M5S, perché la legge è passata indenne al vaglio del Governo, che non l'ha impugnata e che non potrà più farlo essendo scaduti proprio in questi giorni i termini per l'eventuale azione. «Anche la Giunta regionale sa quanto ci siamo spesi in questi due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 per difenderla», afferma «con grande soddisfazione» il capogruppo del M5S Cristian Sergo, secondo il quale a livello romano c'erano tentativi di normare la materia in maniera tale da vanificare l'impianto regionale. «Determinante è stato il ruolo del ministro triestino Stefano Patuanelli continua Sergo, facendo riferimento al collega di partito a capo del ministero dello Sviluppo economico , che ha creduto nella norma che prevede la regionalizzazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico». Il Pd, con il consigliere Gianfranco Conficoni, preferisce però porre l'accento sul futuro.

