La madre di Teresa in aula con Giosuè: cerco di ignorare chi ha ucciso mia figlia

LE MADRITRIESTE Due madri, un unico indicibile dolore. In aula sono sedute una accanto all'altra, poco distante c'è Giosuè Ruotolo, il giovane condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Teresa Costanza e Trifone Ragone. «Cerco di ignorarlo - afferma Carmelina Parello, la mamma di Teresa - È difficile avere davanti l'assassino di mia figlia». Il Natale che si avvicina acuisce il dolore. «Durante le udienze si rivive tutto, però ci facciamo forza, vogliamo essere presenti perchè i nostri figli devono avere giustizia -...