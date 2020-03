LA MACCHINA COMUNALE

FELTRE Non appena si diffonde la notizia dei due contagi nel reparto di Chirurgia dell'Ospedale il Comune di Feltre corre ai ripari ed attiva il centro operativo comunale (C.o.c.) in modo tale da essere pronto a mettere in atto qualsiasi azione necessaria per tutelare la salute dei Feltrini. Nella giornata di ieri doppio vertice in prefettura. Mattina e pomeriggio, a coordinarli il prefetto Adriana Cogode. A Feltre l'apprensione si è diffusa man mano che le notizie in merito ai casi di positività di un medico del reparto di chirurgia e di un'infermiera si diffondevano. Non è passata inosservata neppure la presenza delle forze dell'ordine all'esterno della struttura.

LA PREMESSA

Il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, ricevuta la notizia dal direttore generale dell'usl 1 Dolomiti di due casi positivi di Covid-19 tra il personale dell'ospedale Santa Maria del Prato, ha disposto, come previsto dalle recenti direttive, l'attivazione del C.o.c. con le strutture comunali, le Forze dell'Ordine e l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona collaboreranno anche, nella funzione volontariato, la Croce Rossa Italiana e l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Nei locali dell'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, in piazzale Nasci, è stata allestita anche una sala dotata di strumentazione per i collegamenti in videoconferenza. Un'opportunità in più, in questo momento emergenziale, per essere costantemente collegati con il mondo estero.

LE SINERGIE

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione di coordinamento nella Prefettura di Belluno per cercare di affrontare unitariamente questa emergenza che coinvolge non solo Feltre ma tutto il territorio provinciale. Altri incontri si terranno anche nei prossimi giorni man mano che si avranno gli sviluppi della situazione. Soprattutto si attende di sapere l'esito dei tamponi fatti tra i dipendenti dell'ospedale di Feltre; un dato fondamentale per capire la diffusione del virus nel territorio comunale.

GLI ASPETTI SANITARI

La gestione dell'emergenza sanitaria è in capo al Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti che contatterà di iniziativa le persone eventualmente da sottoporre ad accertamenti (tampone o altro). I cittadini che dovessero essere interessati dalle misure precauzionali (quarantena fiduciaria a domicilio) verranno contattati direttamente dallo stesso Dipartimento; sarà quindi l'assistente sanitario che terrà i rapporti con le persone in isolamento fiduciario due volte al giorno a raccogliere eventuali esigenze (spesa alimentare, necessità di servizi vari o quant'altro) e a trasmetterle al centro operativo comunale/Funzione assistenza alla popolazione, concordando l'eventuale supporto utile.

IL COMUNE È IN PRIMA LINEA

«Continueremo naturalmente a monitorare l'evolversi della situazione nei prossimi giorni, in stretto contatto con la Prefettura di Belluno e l'Azienda Sanitaria. L'invito a tutti i cittadini è ad attenersi responsabilmente ai comportamenti previsti dalle norme sul contenimento del virus, senza eccessivi allarmismi, ma con l'attenzione e la prudenza che la situazione richiede» commenta il sindaco di Feltre Paolo Perenzin. Eventuali misure preventive verranno prese a livelli più alti rispetto al Comune che comunque è pronto a farle applicare.

Eleonora Scarton

