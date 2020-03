LA MACCHINA

BELLUNO Ottanta comunicati stampa rilasciati dall'inizio dell'emergenza coronavirus, una media di 6 note al giorno e una decina di post quotidiani inseriti direttamente sulla pagina Facebook del direttore generale Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno. Sono i numeri della comunicazione della Usl 1 Dolomiti in questi giorni di guerra al coronavirus. L'azienda sanitaria con tutti i suoi operatori sta lavorando in trincea, ma informa puntualmente su come procede l'emergenza non solo gli organi di stampa, ma anche tutti i cittadini. Lo fa anche attraverso canali social, che per loro caratteristica permettono l'interazione diretta degli utenti con l'istituzione. I post del direttore generale, con notizie e consigli, contano decine di commenti e condivisioni. Un canale in cui ci si espone, ovviamente, anche alle critiche, dando libera parola a tutti: non sono mancate, come in tutti i social, ma si contano sulle dita di una mano i ringraziamenti per quanto si sta facendo le superano di gran lunga.

È stata proprio la Usl 1 Dolomiti a informare puntualmente sui decessi causati dal coronavirus, che dall'inizio dell'emergenza, in provincia sono stati purtroppo 5. Poi i bollettini con il numero dei contagi e gli aggiornamenti quotidiani: sono due ogni giorno e hanno superato ormai la cinquantina. Infine gli avvisi all'utenza che vengono diffusi quotidianamente con la riorganizzazione degli ospedali della provincia, che in questi giorni di guerra, continuano a mutare assetto. Quasi un centinaio di comunicati inviati puntualmente dall'addetta stampa Usl Pamela D'Incà.

All'inizio il punto con la stampa veniva fatto in una conferenza quasi quotidiana, poi quando le regole anti-contagio sono diventate più strette si è passati alla diretta su Facebook del direttore generale. «Con grande sforzo cerchiamo di comunicare ora per ora dalla pagina Facebook», aveva detto il direttore generale Rasi Caldogno in una delle ultime dirette. Un lavoro che continua senza sosta, nella speranza che la guerra venga vinta quanto prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA