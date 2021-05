Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DENTRO IL MAXI-HUBMESTRE Viene da pensare che finalmente ha un senso quel bussolotto cresciuto tra le macerie della prima zona industriale, varato per la disastrosa mostra di Aquae durante l'Expo 2015 e in quelle stesse acque miseramente naufragato. Oggi, con l'emergenza Covid, c'era però un disperato bisogno di spazi come questo per la vaccinazione di massa, e da ieri - dopo i nuovi problemi organizzativi registrati anche nella mattinata...