CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LUNGA NOTTETREVISO Da una parte il boyscout, che cinque anni fa aveva disarmato lo Sceriffo indossando la maglia da SuperM e che per tentare il raddoppio si è affidato a un simbolo rosso: «Continuiamo a metterci il cuore». Dall'altra il ragazzo di quartiere, che fino a pochi mesi fa era l'ex pupillo proprio di quel Genty diventato poi suo capolista e che per la campagna elettorale ha puntato tutto su una chiave: «Siamo tutti trevigiani». La lunga notte di Treviso è stata tutta per loro, Giovanni Manildo e Mario Conte, il...