La lunga notte dei vigili del fuoco

(l.p.) È stata una lunga notte, quella di lunedì, per i vigili del fuoco, impegnati a ripetizione, nelle ultime settimane, sul fronte maltempo. Tra le 20 di lunedì e le 3 di ieri mattina, gli uomini del 115 coordinati dal comandante provinciale Nicola Micele hanno effettuato ben 23 interventi per prosciugamenti tra Cornuda, Pederobba, Monfumo e Maser, riscontrando fortunatamente solo danni ad abitazioni e attività produttive, e non persone ferite. Venticinque gli uomini usciti sul territorio con 4 autopompe, un furgone e 5 campagnole, due...