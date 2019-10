CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Luiss Business School approda a Belluno. Si chiamerà Hub Veneto delle Dolomiti. Dal 2020, nella sede di palazzo Bembo, prenderanno il via i primi corsi executive, nei settori turismo, business e management, destinati a soddisfare la domanda delle imprese del territorio, quaranta della quali hanno lavorato a questa iniziativa, non a caso definita «storica». I benefici si estenderanno in più direzioni, ma il perno dell'operazione sarà quello di trattenere i giovani per impiegarli nelle industrie bellunesi sempre più affamate di figure...