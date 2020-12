LA STORIA

AURONZO «Rimaniamo senza corrente ogni anno: bisogna interrare le linee oppure tenere dei generatori di riserva a Misurina». Andreas Quinz è il gestore di Malga Rin Bianco, ad Auronzo di Cadore, e da lunedì è al buio. Il ristorante si trova sulla strada che conduce alle Tre Cime di Lavaredo ed è una tappa fissa per tutti coloro che ci passano davanti per un'escursione intorno alle Dolomiti più famose al mondo. Le forti precipitazioni del fine settimana hanno sommerso di neve il ristorante che è ora riconoscibile solo da un balcone o da una trave in legno che sbucano dalla coltre bianca. Rimasto senza corrente, Quinz ha fatto partire un generatore di riserva ma il carburante è finito in fretta. Ieri mattina, dopo vari tentativi di raggiungerlo, la Protezione civile di Auronzo è riuscita a portargli un altro generatore grazie al gatto delle nevi di Tre cime service. Sul profilo Facebook di Malga Rin Bianco è possibile ripercorrere tutte le tappe del maltempo. Una specie di diario che Quinz ha aggiornato quasi ogni giorno.

ISOLATO

«Continua la nevicata scriveva domenica mattina Misurina irraggiungibile, pericolo massimo di valanghe. Al momento abbiamo la corrente, preghiamo perché non salti». Il giorno successivo, però, la cattiva notizia: «La corrente ci ha mollato per un grave guasto che si potrà sistemare solo con l'elicottero. Abbiamo un piccolissimo generatore che fatica e, soprattutto, sta finendo il carburante». Nel pomeriggio la situazione è precipitata: «Il nostro generatore si è spento». Andreas Quinz parla al plurale ma, in realtà, è solo. Ha mandato i dipendenti a casa prima che la neve fosse troppo alta. Martedì ha contattato il Comune, la Protezione civile e il Soccorso alpino. Sarebbero stati disposti a recuperarlo e portarlo a valle ma «io voglio rimanere qui». Hanno provato a raggiungerlo, nella notte tra martedì e mercoledì, con un camion dotato di fresa ma sono rimasti bloccati ancora prima del passo Tre Croci per alcuni alberi in strada. Perciò Quinz ha contattato la Tre Cime Service che ha messo a disposizione un gatto delle nevi.

I SOCCORSI

La Protezione civile ha fatto il resto. Ieri mattina è arrivata, è stato lo stesso assessore regionale Gianpaolo Bottacin a dare la notizia dai suoi social: «Il gruppo di Protezione Civile di Auronzo ha raggiunto Malga_Rin_Bianco, portando soccorso alle persone lì isolate, oltre che un generatore di corrente e carburante». Ma la corrente è legata al generatore e quindi, presto o tardi, finirà. Tuttavia, per il momento, come dice Quinz «posso riattivare il congelatore e conservare la merce. Oltre ad avere di nuovo acqua calda e riscaldamento. I tubi non devono ghiacciare altrimenti esplodono».

I PROBLEMI

Fuori dal ristorante la neve ha raggiunto i 2 metri e mezzo di altezza. In alcuni punti ci sono cumuli di 4 metri. «Sono molto preoccupato per il tetto ha spiegato Quinz . Ne ho uno principale e alcune tettoie laterali. La neve comincia a pesare e sono solo: non mi fido a salire su». I guasti alle linee elettriche non sono una novità del 2020: le forti nevicate appesantiscono gli alberi e questi, a un certo punto, cadono. Colpendo, talvolta, cavi o tralicci. «In certi punti bisogna interrare ha sottolineato il gestore di Malga Rin Bianco . Capisco i costi ma se poi calcoliamo quanto viene speso in manutenzione, disboscamento e risarcimento danni, credo che ne valga la pena. E per ora si potrebbe pensare di tenere dei generatori di riserva a Misurina come già avviene in altre località». La corrente è saltata anche giù, in paese, e nonostante tutto Andreas Quinz, solo in mezzo alla bufera, è fiducioso: «Spero di poter riaprire il prossimo fine settimana».

Davide Piol

