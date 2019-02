CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LOTTAPORDENONE Il Comune e la società municipalizzata Gea lanciano un piano per il monitoraggio e il contenimento della presenza dei piccioni in città. Sarà ingaggiata una sorta di battaglia contro i colombi in quelle aree del centro cittadini - e anche in alcuni quartieri, a partire da Torre - dove si è riscontrata una presenza di volatili superiore ai limiti previsti dagli istituti scientifici e dalle normative. Il monitoraggio compiuto nell'ottobre scorso ha mostrato una presenza di oltre 660 colombi nell'area centrale monitorata....