LA LOTTA ALL'EPIDEMIA

BELLUNO Un kit per il sequenziamento del genoma virale del Sars-Cov-2, che porterà un contributo ad una maggiore conoscenza del virus, delle sue caratteristiche, e della sua possibile evoluzione. Arriva dalla De Rigo Vision ed è stato donato all'Usl 1 Dolomiti, che con una delibera pubblicata ieri ha accettato la donazione. L'azienda di Longarone ha fornito un intero pacchetto di servizi nella branca di analisi microbiologiche per l'attività di screening nei confronti di dipendenti e collaboratori Usl. Un valore di 100mila euro. L'obiettivo? Individuare con tempestività le più efficaci iniziative di protezione e supportare la rete delle strutture ospedaliere.

LA DONAZIONE

Si tratta di 2500 kit per tamponi nasofaringei e 100 kit per il sequenziamento dei genomi che saranno analizzati dalla BMR Genomics di Padova. La società De Rigo Vision ha stipulato a tal fine un accordo contrattuale con la società BMR Genomics srl di Padova, nata nel 2006 come spin-off dell'Università di Padova per la realizzazione e erogazione di servizi inerenti il sequenziamento del Dna. La società è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esecuzione dell'attività e, nello specifico, ha superato con successo le analisi di prova per il coronavirus per ottenere lo status di laboratorio aggiuntivo autorizzato dal laboratorio di riferimento regionale.

LO STUDIO

Il sequenziamento del genoma consente di tipicizzare il virus e studiarlo in maniera approfondita. «L'Usl Dolomiti ha accettato l'innovativa e generosa donazione -si legge in una nota - che permetterà, nel quadro del piano regionale di sanità pubblica, di effettuare uno studio approfondito sui professionisti in prima linea nella gestione dell'emergenza Covid». «Ringrazio la De Rigo Vision per la generosa e innovativa donazione - ha detto il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno - che ci offre un servizio molto utile sia nell'ambito delle azioni del piano di sanità pubblica e di sorveglianza del personale sanitario sia per approfondire le conoscenze sul virus anche a livello locale attraverso l'importante studio promosso».

LA GIORNATA

Ancora zero contagi. Il bollettino di Azienda Zero di ieri alle 17 segnava sempre 1151 casi positivi totali dall'inizio dell'emergenza. Esattamente come 24 ore prima. Nel frattempo continuano a scendere gli infetti, ieri erano 366 (il giorno prima 383). Salgono a 681 i guariti e ormai in terapia intensiva è rimasto un solo paziente Covid. Ma dopo tre giorni in cui non c'erano stati decessi ieri il bollettino segnava 2 morti in più: il bilancio totale sale a 104. I due decessi sono avvenuti in ospedale a Belluno, uno nell'area di comunità, l'altro in quella non critica. Ma al momento non è arrivata conferma dalla Usl 1.

