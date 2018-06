CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La loro colpa è di avere affrontato i ladri che erano entrati in casa. Angelo e Manuel Stamati, padre e figlio di Marcon, sono ancora sotto choc dopo essere stati affrontati con un coltello e un punteruolo dai due ladri che cercavano di mettere in fuga dalla loro villetta. «Eravamo seduti in sala al piano terra e stavamo guardando la televisione - racconta Manuel - quando abbiamo sentito Black, il nostro cane, che ha cominciato ad abbaiare in modo piuttosto insistente». I due a quel punto hanno cercato di affrontare i ladri che, dopo...