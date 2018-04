CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LITEPADOVA Due coltellate. La prima indirizzata alla gola, davanti alla porta di casa. La seconda diretta al braccio, dopo un inseguimento in mezzo alle macchine. Una scena da film, culminata con l'arresto di un minorenne. È successo ieri mattina al quartiere Arcella e l'intervento di una Volante della Polizia è stato decisivo per evitare che la violenta lite portasse conseguenze ben peggiori. Un ragazzino italiano di 17 anni, noto in zona per esser considerato il bullo del quartiere, è stato accompagnato al carcere minorile di Treviso...