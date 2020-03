LA VICINANZA

TREVISO La lista del cuore si allunga. Ognuno cerca di stare vicino come può al personale medico, sanitario e assistenziale che si sta prodigando nei presidi ospedalieri dell'Ulss 2 Marca trevigiana. I gesti di solidarietà sono continui. Bar, pizzerie, aziende dolciarie, di bevande e gruppi di persone stanno inviando ai reparti vari generi alimentari e prodotti per dare un conforto: dagli strudel alle porzioni di tiramisù, dalle pizze a bevande di vario genere. Ieri sono state consegnate al Ca' Foncello 27 mila bottiglie di acqua inviate dalla San Benedetto. Altre bevande, che erano destinate a delle feste scolastiche, sono state inviate dal Comitato genitori delle primarie di Roncade, mentre l'azienda trevigiana Bevande Futuriste ha donato succhi di frutta biologici, tè freddi e altri prodotti.

I GESTI

Sempre ieri il Vero bar dolce e salato di San Biagio di Callalta ha consegnato degli strudel, mentre nei giorni scorsi la famiglia Curtolo di Treviso Tiramisù ha donato delle monoporzioni del dolce trevigiano per eccellenza. Porzioni di gelato sono arrivate un po' da tutta la provincia: le ultime da Happy Eyes di San Trovaso e dalla gelateria Calipso di Roncade. Anche la lista delle pizzerie è lunga: pizzeria Pino di Preganziol, Al Portico di Giavera, Angolo goloso di Silea, Pasta Madre di Quinto, Bar da Vale di Spercenigo (consegnati club sandwich). Generosità anche dalla Swisscare di Villafranca che ha inviato creme e gel per le mani, mentre 4 tablet arrivano da una raccolta fondi organizzata nel comune di Casier. «Non posso che dire grazie a ognuno per questi gesti di solidarietà sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 Marca trevigiana Per il nostro personale la vostra vicinanza è importantissima».

I FONDI

Anche la Confraternita di Valdobbiadeneha deciso di partecipare alla raccolta di fondi da destinare agli ospedali della regione e alle strutture che si stanno attrezzando per affrontare le future emergenze, come il Guicciardini di Valdobbiadene, tornato a nuova vita nelle ultime ore. «Riteniamo necessario e urgente spiega il Gran Maestro Enrico Bortolomiol supportare il sistema sanitario locale e quanti al suo interno, medici, paramedici e volontari, stanno dando prova di eccezionale spirito di sacrificio e abnegazione. Riteniamo sia indispensabile, e nostro preciso dovere, contribuire fattivamente, in modo che i presidi ospedalieri del Veneto siano dotati di tutti i dispositivi per operare in sicurezza, penso a mascherine e camici, e alle attrezzature indispensabili per la cura dei pazienti. È importante essere coesi e restare concentrati sull'obiettivo, la salvaguardia della salute pubblica. Solo così potremo affrontare e sconfiggere il Covid-19. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte, in base alle possibilità. Anche un piccolo contributo vale molto»

IL PERSONAGGIO

C'è anche un anonimo che fa spesa nelle ferramenta di Loria e dona tute, guanti e occhiali all'ospedale San Giacomo. «Un mese fa mio papà ha avuto un infarto ed è stato curato dal personale della cardiologia di Castelfranco. In settimana siamo tornati in reparto per un controllo e parlando con i medici ho percepito una situazione di grande difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale spiega il residente di Ramon Ho chiesto cosa servisse loro e sono andato subito nelle ferramenta della zona a fare scorta di tutto quello che trovavo. Gliel'ho portato e ho chiesto anche agli altri reparti di cosa avessero bisogno». Sono decine i dispositivi di protezione donati al reparto di cardiologia e al pronto soccorso di Castelfranco.

