LA LISTA CIVICA

VENEZIA «Attivare la Città metropolitana e pervenire allo statuto speciale per Venezia». Questi i maggiori punti riassuntivi enunciati ieri mattina da Marco Sitran, all'hotel Ca' Sagredo, durante la presentazione veneziana della sua lista civica Marco Sitran sindaco. Nella prolusione, Sitran ha attaccato il sindaco uscente e la sua amministrazione per quanto fatto per boicottare il referendum sulle autonomie di Mestre e Venezia. «Zaia e Brugnaro hanno di fatto usato il terrorismo psicologico - ha detto il candidato sindaco - Il primo imponendo un quorum, il secondo tradendo i patti sottoscritti pur di ottenere consensi». Sitran ha anche citato l'assenza di Brugnaro durante la tribuna politica della Rai: «Sottrarsi al confronto vuol dire ritenersi superiori ed ha paura di perdere voti, con i tanti conflitti di interesse e la poca incisività della sua amministrazione. Inoltre sono stati vergognosi i suoi spot elettorali durante la Regata Storica, mercificando di fatto un avvenimento importantissimo per i veneziani ed abusando della sua posizione. L'arte del vetro, in mano ora a Brugnaro e ad Umana, è stata di fatto ceduta agli americani». Entrando nel vivo del programma della lista, dai candidati composti in maggior parte da donne, Sitran ne ha tracciato le linee: «Dando per scontato che Mestre e Venezia hanno specificità diverse, come Marghera, chiediamo di creare subito due nuovi assessorati: quello agli affari internazionali per attrarre a Venezia specificità e competenze, e quello per le isole. Un cittadino di Burano deve sopportare ore di viaggio per arrivare in centro storico. Dobbiamo far tornare Venezia il centro del Mondo e in città devono rimanere i residui fiscali». Non è mancato l'attacco anche nei confronti di Zecchi, «Che copia e si vende lo statuto speciale», mentre, per Sitran, sull'argomento solo la sua lista ha il marchio di garanzia per i 10 anni di lotte e propositi. «Sono stato minacciato dal presidente del consiglio regionale Ciambetti con le seguenti parole tu attacca ancora la Lega e io ti faccio saltare il referendum. Il Mose non funzionerà mai - ha concluso - e le grandi navi in laguna non devono più passare; siamo per un porto off shore».

Tullio Cardona

