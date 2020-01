La Lipu protesta: sbagliate le potature dei lecci nell'area di Piazzale Roma

LA POLEMICA

VENEZIA «Anche le alberature di piazzale Roma risultano vittime di errate potature». Lo segnala la sezione veneziana della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) in una nota inviata al Servizio Suolo e Verde pubblico dell'Ufficio Ambiente del Comune, con la quale denuncia un errato intervento di potatura ad alcuni dei pochi alberi a dimora nell'area del terminal automobilistico.

«Abbiamo ricevuto delle segnalazioni che indicano una potatura impropria ed eccessiva di alcuni alberi di leccio Quercus ilexed presenti nei Giardinetti, lato Rio Nuovo, di piazzale Roma scrive il responsabile della Lipu, Gianpaolo Pamio - . Come è evidente dalle foto che ci sono state trasmesse, si evince che potature del genere, estese e sistematiche su ogni tralcio di questi alberi, espongono le piante a patologie fungine, aggravate dal fatto che il clima umido ne favorisce la diffusione. Quest'area continua a scrivere la Lipu - è stata interessata gli anni scorsi dall'inserimento di chioschi per il la somministrazione di bevande nello spazio del giardino, sottraendo permeabilità al suolo ed interferendo sulla crescita di olmi e bagolari. Tali scelte, unitamente a potature inopportune, possono compromettere irrimediabilmente la salute di detti alberi».

L'associazione, tra l'altro, sottolinea che le piante in questione rappresentano l'unico punto alberato di piazzale Roma e che la loro presenza contribuisce a mitigare la calura estiva riflessa dalla superficie asfaltata e incrementata dagli scarichi degli autoveicoli ed autobus che circolano costantemente in quest'area.

«Riteniamo, pertanto, necessario prosegue la nota richiamare quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione del Verde in Città, che stabilisce che la potatura delle piante debba avvenire nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Ed ancora più importante ribadisce Pamio è rammentare che nell'eseguire tali operazioni si agisca tenendo presente che la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero; che l'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale; che il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi ed, infine, che il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni».

