La linea: via le masse da Strada Nuova e Riva degli Schiavoni nei giorni caldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PERCORSI OBBLIGATIVENEZIA Il primo messaggio sarà d'ora in poi questo: Se venite a Venezia in giorni ad alto afflusso sappiate che non potrete andare dove vorrete, ma sarete canalizzati dove vorrà il Comune. Il secondo messaggio sarà: Se volete godervi una visita a Venezia evitate i giorni che vi indichiamo con anticipo come i più affollati. L'amministrazione comunale ha finalmente deciso di passare alla sperimentazione di soluzioni concrete.IL PRIMO MAGGIOIntanto, per il Primo Maggio, si proverà a sperimentare la deviazione dei flussi in...