La linea dura del Comune blocca la Pasquetta alcolica di Jesolo

SUL LITORALETolleranza zero per la Pasquetta alcolica. Si tratta degli eventi a base di alcol promossi nei social network, delle feste alcoliche senza troppe regole per giovani e giovanissimi, che ancora una volta sono state bloccate sul nascere dal Comune. Una ventina i pullman arrivati in città nel primo pomeriggio di ieri dalla province di Verona, Vicenza e Padova, tutti intercettati dal comando della Polizia locale che già da settimane stava monitorando le proposte in circolazione su Facebook. Anche se quest'anno la parola alcol era...