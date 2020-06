GIOCHI

MESTRE Il Casinò di Sanremo riapre il 16 giugno. Quello di Venezia ancora non si sa, anche se in laguna da un pezzo è tutto pronto, e la novità è che, se otterranno l'autorizzazione, i vertici della Casa da gioco attiveranno Ca' Noghera tutti i giorni (e non solo nei weekend come avevano deciso inizialmente) e hanno cambiato programma pure su Ca' Vendramin, magari aprendo a luglio e solo nei weekend con eventi particolari. Venezia spera in una decisione del governatore del Veneto Luca Zaia simile a quella della Liguria. In teoria dal 15 giugno potrebbero aprire tutti dato che l'ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri scade a mezzanotte del 14 giugno ma da Roma non sono arrivate certezze: non si sa se lasceranno semplicemente decadere il Dpcm o se ne faranno un altro per consentire nuove aperture. Un intervento di Zaia, dunque, sarebbe un incentivo anche per il Governo.

«Noi siamo pronti, abbiamo messo a punto tutti gli accorgimenti possibili per evitare contagi e far giocare i nostri clienti in assoluta sicurezza» spiega il direttore generale del Casinò di Venezia Alessandro Cattarossi che ricorda come Austria e Slovenia abbiano già riaperto (la Hit slovena, per ora, solo le case da gioco ai confini con l'Austria e non quelle con l'Italia) e quindi sia necessario rimettersi in pista per non perdere ulteriori fette di mercato e di clienti attratti dai tavoli e dalle slot oltre confine.

Termoscanner e tanti altri interventi garantiscono, dunque, il gioco sicuro e quanto alle slot, contrariamente ai primi calcoli che prevedevano di dover rinunciare a 200 macchine su 600 totali, per garantire il distanziamento, con tecnici e ai croupier si è riusciti ad approntarne ben 550, rinunciando solo a 50.

Niente, insomma, è stato lasciato al caso, anche grazie al protocollo per la sicurezza sottoscritto con i sindacati e i rappresentanti della sicurezza: «L'ordinanza del governatore della Liguria è un atto di coraggio e confidiamo tutti di poter aprire anche la nostra Casa da gioco il 15 giugno perché ci sono 800 famiglie (tra quelle dei 600 dipendenti e quelle dei 200 dell'indotto) che vivono da mesi dei sussidi della cassa integrazione - dice Cattarossi -. Oltretutto, con il Casinò chiuso, si favorisce il gioco illegale, delle bische che non hanno mai chiuso». E poi c'è la questione economica: il Casinò, con i suoi incassi, sostiene i servizi sociali veneziani, e non lavorando sarà sempre più difficile uscire dalla crisi: «Quando abbiamo chiuso la prima volta il 24 febbraio scorso eravamo sopra di 2 milioni euro rispetto a febbraio 2019, oggi siamo sotto di 27 milioni. Confidiamo di riaprire in fretta per poterci rialzare».

