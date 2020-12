Ario Gervasutti



L'immagine della beffa è negli occhi stupiti e arrabbiati di chi pensava e sperava di non vedere mai più Venezia sott'acqua. Il Mose c'è, il Mose funziona, dicevamo: ed è vero. Poi però ci ritroviamo di nuovo con i mosaici di San Marco annegati e i veneziani con i secchi in mano. Questo inatteso ritorno al passato è comunque una severa ma utile lezione per il futuro. Perché ci insegna un bel po' di cose.

Prima di tutto, che è sempre l'uomo a decidere le sorti della sua convivenza con una Natura difficile da domare. E stavolta l'uomo ha sbagliato. Le previsioni davano una marea a 125: un livello considerato accettabile e quindi non così alto da rendere necessario il sollevamento delle paratoie. È vero, piazza San Marco e dintorni sarebbero andati sotto, ma per una misura gestibile da chi è abituato da una vita a fare i conti con le maree, anche se ormai ci aveva preso gusto ad avere i piedi all'asciutto. Il resto della fragile città non si sarebbe accorta di nulla. Invece, nel giro di poche ore le previsioni si sono alzate di 10 centimetri e in poco tempo di altri 10. Ma a quel punto, era troppo tardi per sollevare le dighe.

Inutile addossare troppe colpe ai meteorologi: non hanno la sfera di cristallo, riescono ad avvicinarsi al futuro ma basta un cambio di vento per spostare una nuvola e mutare le carte in tavola. Dieci centimetri in più o in meno sono una goccia, in una situazione (...)

