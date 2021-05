Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LEZIONE DEL PASSATOCHIOGGIA A Chioggia, la prima vaccinazione di massa ebbe inizio il 6 ottobre del 1877. Fu avviata tra mille dubbi e sospetti per far fronte alla paurosa epidemia di colera scoppiata l'anno prima. In quell'occasione, fu utilizzato un farmaco approntato secondo le modalità sperimentate, con un certo successo, tra il 1855 ed il 1866 nei laboratori dell'Istituto Pasteur di Parigi, dal batteriologo russo naturalizzato...