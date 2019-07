La leva della pressione fiscale funziona solo in alcuni casi: ora si punta sui giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SFORZIPORDENONE Le misure comunali per agevolare l'occupazione degli stabili - e soprattutto dei negozi - che oggi risultano sfitti, sono state varate in fase di presentazione e approvazione dell'ultimo bilancio previsionale dell'ente guidato da Alessandro Ciriani. È stato varato un vantaggio per i negozi nuovamente affittati, ai quali si applica l'aliquota del 7,6 per mille, contro quella ancora in vigore dell'8,85. È del 6 per mille, invece, l'aliquota destinata a un negozio che decide di avviare un'attività nel corso dell'anno....