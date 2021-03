LA LETTERA

Un solo positivo in provincia tra gli ospiti delle case di riposo. Si trova alla Brandalise di Feltre l'ultimo guerriero che combatte contro il virus. Dopo un anno in trincea le strutture vedono quindi la luce in fondo al tunnel, ma quanto sia stato duro l'anno appena trascorso lo sanno solo le famiglie divise dalle campane di vetro calate sulle rsa. Mamme e figli, zii e nonne divisi, abbracci negati, carezze diventate un sogno e sguardi diventati talvolta un incubo, visto l'elevato numero di vite spezzate tra i fragili ospiti delle rsa.

A Marzo 2020 chiusura totale in coincidenza del lookdown per mesi nessuna possibilità di visita, in un secondo momento viene attivato un servizio di videochiamata, a giorni alterni con orario di ricezione di 1.5/ 2 ore, sabato escluso. Ma si rendono conto che la gente deve lavorare? e l'unico giorno solitamente libero è proprio il sabato? Così tutti debbono adattarsi e cercare di telefonare negli orari stabiliti. Anche trovare la linea libera diventa difficile. Senza contare che per gli anziani il disagio legato alla tecnologia rimane e a volte più che un sollievo diventa imbarazzante. Trascorre così tutta la primavera senza mai poter accedere alla struttura. Arriva l'estate 2020, decidono di dare la possibilità di visita ogni 7 o 15 giorni per un tempo massimo di 15 minuti in presenza di operatore e, nel caso di brutto tempo, all'interno dell'ex bar Auser. Anche in questo caso sabato non è contemplato. Arriva Ottobre e vengono bloccate nuovamente le visite, viene riattivato il servizio di videochiamata con le stesse modalità della primavera e con gli stessi problemi. Attivano poi un servizio per chiamare l'ospite da fisso e danno un tempo per la ricezione delle chiamate di un'ora. Così trovi sempre occupato. Dai primi di Novembre poi viene sospeso anche il servizio di consegna di eventuali pacchetti all'ospite attivo 2 gg a settimana. Così facendo gli anziani non hanno piu alcun conforto e la speranza di ricevere un pensiero dall'esterno. A metà Novembre vengono sospese sia le Videochiamate sia le telefonate. E gli ospiti si trovano isolati nelle proprie stanze. Arriva poi il covid nella strutura, alcuni si ammalano e per aver notizie devi fare i salti mortali e avere tanta pazienza. L'isolamento nelle loro stanze, il non poter sentire la voce di un tuo caro. La salute fisica e mentale peggiorano. E aggravano lo stato di salute. Passa così anche il Natale senza contatto. La situazione dei contagi peggiora e decidono a fine Dicembre di spostare al Piano Giardino alcuni ospiti negativi con le stesse restrizioni, isolati in camera. Viene riattivato il servizio di videochiamata al piano giardino, sempre con gli stessi orari e poi arriva comunicazione verso febbraio che danno la possibilità al piano giardino di fissare un appuntamento per vedere il proprio caro all'interno della sua stanza dall'esterno attraverso il vetro della porta, non ti resta che vedere l'aspetto e gli occhi del tuo caro perché la voce flebile resta all'interno. In caso di maltempo stai lì sotto la pioggia o la neve. Senza un angolino dove confortare il tuo caro. I nostri anziani non lo meritano.

Lettera Firmata

