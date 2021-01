LA LETTERA

DOLO Ventiquattro anni di vita insieme sono difficili da riassumere in dieci minuti. Claudia Braghin, la moglie di Alberto Polo, non ha voluto lasciarne da parte nemmeno un istante. In una lunga lettera che il parroco, don Francesco Mascotto, ha letto dall'altare, è riuscita a condensarli in un emozionante riassunto di momenti e passioni. Fin da quel giorno in cui Alberto l'aveva vista per la prima volta, «in quell'appartamento di via Nazario Sauro» e in cui aveva deciso che non si sarebbe più separato da lei. «Quattordici anni di matrimonio, due splendidi figli». «Mancheranno i discorsi illuminanti. L'aria che si respirava con lui era frizzante, ricca di idee e concetti profondi. A me mancheranno gli abbracci, i baci le carezze, ma anche le critiche che mi faceva per spronarmi a essere sempre migliore».

Un uomo che, nonostante i mille impegni, era riuscito sempre a essere un «padre presente». «Ha cercato di trasmettere ai suoi figli l'amore per la musica, che riteneva un modo per avere una sensibilità maggiore verso la vita». Alberto che «aveva una pazienza infinita. Spesso gli chiedevo come facesse. Non mi ha mai dato una risposta, ma la sapevo già: amava quello che faceva. Non c'erano sabati o domeniche, la sua vita era lavorare per migliorare la sua città, per permettere a tutti i dolesi di vivere meglio. Aveva voluto una città gentile, perché lui era così».

Poi, era arrivato quel male infame. «Diciotto mesi è durata la sua battaglia. Ha avuto una forza e un coraggio inesauribili. Ci sono stati diversi periodi difficili, ma è sempre stato capace di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Sapeva che la malattia era subdola, aggressiva, ma non ha mai mollato». Tanto da continuare a pensare alle tante cose da fare. «Mi raccontava dei mille progetti che aveva pianificato insieme alla sua squadra. Ha sempre detto che lui da solo non avrebbe potuto fare nulla. Lui era il regista, il direttore d'orchestra. Avrebbe voluto fare ancora tantissimo per la sua città: la mente continuava a viaggiare, ma il suo corpo l'ha lasciato».

Polo raccontava che in ospedale aveva trovato una famiglia. «Lì aveva trovato la sua dottoressa. Ormai la chiamava così, la dottoressa Sartori. Una persona speciale, che gli ha voluto bene. La forza di Alberto era di entrare nel cuore delle persone, perché di animo buono. Estremamente corretto, giovane e signore di altri tempi».

Alberto amava la montagna. «Si rifugiava in mezzo alla neve. Era riuscito l'inverno scorso a sciare per l'ultima volta. E per lui, già malato, era stata una conquista poterlo fare insieme a moglie e figli. E d'estate: le mille passeggiate, come le ultime fatte pochi mesi fa. C'è un'immagine che mi porto nel cuore: mentre con il caro amico Paolo, passeggiano tra i monti parlando come erano soliti fare, vegliando sui loro cari. Tu Alberto, avvolgendo con il calore delle tue braccia i nostri ragazzi, rimanendo sempre al mio fianco».

