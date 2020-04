LA STORIA

TREVISO «Carissimo presidente Edi Rama, grazie. Nessuno si sarebbe aspettato che in un momento così difficile un piccolo Paese al di là dell'Adriatico, colpito di recente dal terremoto, potesse trovare la forza di portare aiuto all'amica di sempre di tutti gli albanesi, l'Italia». Comincia così, con un grazie civile che parla due lingue, italiano e albanese, la lettera inviata al primo ministro dell'Albania, Edi Rama, il premier che domenica scorsa salutando trenta medici e infermieri partiti dall'aeroporto di Tirana per portare aiuto ai colleghi italiani impegnati nella lotta al coronavirus ha commosso l'Italia. A scriverla una dottoressa trevigiana di 39 anni di origine albanese, Kozeta Proko, specialista in Patologia clinica del laboratorio analisi generale dell'ospedale di Castelfranco, arrivata in Italia diciottenne per studiare Medicina all'Università di Padova, laurearsi e specializzarsi. Dallo scorso 21 febbraio, a cascata dopo i primi casi di Coronavirus a Vo' Euganeo, insieme alla squadra dei suoi 40 colleghi di laboratorio, non ha mai staccato la spina nel lavoro di analisi dei tamponi per la diagnosi del Covid 19 in arrivo dal Pronto soccorso di Castelfranco e di Montebelluna. Da settimane in prima linea come medico nello screening a tamburo battente del virus 1600 i tamponi fatti per i dipendenti delle due strutture ospedaliere appena saputa la notizia dei trenta colleghi in arrivo dall'altra parte dell'Adriatico ha capito che, dopo tante giornate buie di battaglia, per quell'esercito di camici bianchi pronti a tendere una mano, era giunto il momento di dire grazie: «Come medico tocco con mano il bisogno del nostro Paese di ricevere aiuti. Appena ho saputo della partenza dei colleghi mi sono sentita felice sia come medico che come albanese racconta la dottoressa Dopo le giornate buie dei bollettini di guerra del contagio per l'Italia è come aver visto arrivare insieme alla loro solidarietà un raggio di sole. In quel momento mi sono chiesta: chi posso ringraziare? Così ho deciso di dire grazie al premier Rama per l'aiuto e il suo discorso che ha commosso l'Italia». Una dottoressa trevigiana di origine albanese ambasciatrice di reciproca fratellanza tra l'Italia e l'Albania al tempo del Coronavirus.

STIMA

È bastato inviare il testo di ringraziamento via messanger domenica mattina agli amici della sua città d'origine, Berat, per vederlo rimbalzare di lì a poco nella pagina Facebook e Instagram del primo ministro Rama. E da lì poi pubblicata nelle pagine dei quotidiani albanesi. Mentre in Italia, ancora le parole dello stesso ministro: «Non siamo un Paese ricco, ma nemmeno privo di memoria» per giorni hanno continuato a commuovere l'intero Stivale. «Gli albanesi si sono sentiti fieri di questo gesto spiega la dottoressa Perché hanno potuto fare qualcosa per l'Italia. Come inviare la squadra di medici in aiuto agli ospedali della Lombardia. Quella solidarietà agli operatori sanitari che tanto ha commosso l'Italia è stato un gesto umano non politico. Mi sono sentita in dovere di ringraziare per tutti i messaggi di gratitudine che ho ricevuto dai tanti colleghi italiani appena si è saputo della partenza da Tirana. E per gli altrettanti messaggi di solidarietà arrivati dall'Albania. Entrambi hanno condiviso lo stesso sentimento».

Alessandra Vendrame

