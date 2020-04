LA RIFLESSIONE

SAN VENDEMIANO Cara Me del futuro, ti scrivo questa lettera per ricordarti di non abbatterti mai a nessuna difficoltà, che tutto si può superare stando attenti e soprattutto sereni. Inizia così la lettera scritta a se stessa da Marta, una ragazzina di prima media e componente del consiglio comunale dei ragazzi di San Vendemiano. Lettera frutto di una riflessione, in questo tempo di isolamento e distanziamento sociale, stimolata dall'operatrice di comunità Valentina che il vice sindaco con delega al sociale Renzo Zanchetta ha voluto ringraziare «per il lavoro di relazione tenuto con i ragazzi in questo triste periodo».

GIORNI DIFFICILI

La ragazzina scrive che le mancano molte cose della sua vita di prima, anche la scuola. Questi giorni sono duri e complicati: non possiamo né uscire di casa né stare con i nostri amici, ma la cosa che mi manca di più è andare a scuola (lo so sembrerà strano che una ragazza voglia tornare a scuola), ma la scuola non è solo un posto dove studiare e imparare ma anche un posto dove vivere belle esperienze, stare con gli amici e i prof». Le manca tutto della sua vita ma, scrive, se vogliamo fermare questa epidemia che incombe ormai su tutto il mondo, dobbiamo per forza stare a casa e mantenere moltissime precauzioni a cui però non siamo abituati e che ci sembrano strane ma molto utili. Seppure nativa digitale e social, sente la mancanza fisica dei suoi amici. lo parlo come un'adolescente scrive la giovane - e come tutti noi adolescenti sentiamo molto la mancanza dei nostri amici ma se vogliamo proteggere noi stessi e soprattutto le persone a cui vogliamo bene dobbiamo rimanere lontani, ma essere lontani con il corpo non significa per forza essere lontani anche con il pensiero perché io tutte le persone a cui tengo di più le penso tutti i giorni a ogni ora e le chiamo per sentire come stanno. Gli amici sono importanti, ma le persone che le mancano di più sono le nonne. Non le vedo ormai da più di un mese, prima le vedevo tutti i giorni. Le sento per telefono, ci abbracciamo virtualmente ma la cosa non è come se fossi là tra le loro braccia. Poi un invito a non dimenticare anche il suo amico pelosetto, che le è di conforto in questo periodo. Ricordati di Pippo scrive - il gattino che quando eri a casa da sola stava sempre con te e se stavi male ti faceva le fusa e ti tirava su di morale.

L'OMAGGIO

Marta fa poi un passaggio che dimostra quanto sia informata: Saremo felici e orgogliosi di quelle persone che lottano ogni giorno in prima linea contro il Covid19 per salvare migliaia di persone malate. Ma non sempre ce la fanno per la mancanza di mascherine, di tute, di guanti ma soprattutto per la mancanza di posti letto. I numeri fanno capire quanto poco fosse preparato il mondo a questa epidemia e anche che non bisogna sottovalutare nulla, neanche l'organismo più piccolo presente al mondo. La studentessa conclude la sua lettera con un incoraggiamento e un consiglio, promemoria per quando tra qualche anno rileggerà l'epistola: Cara Marta del futuro, ti saluto e ti dico stai bene con gli altri, ma soprattutto stai bene con te stessa perché gli altri non saranno sempre là ad aiutarti ma invece tu, tu ci sarai sempre per te stessa e ti auguro di avere una vita felice senza più problemi come quello che hai vissuto quando avevi 11 anni. (el.gir.)

