(l.rus.) «Signor sindaco, obblighi la città a seguire alcune regole». A prendere posizione attraverso una lettera al primo cittadino di Castelfranco, Stefano Marcon, in merito alla diffusione del coronavirus, è il ginecologo Claudio Fanelli: Lettera che lo stesso professionista ha condiviso sulle pagine Facebook dedicate alla città avanzando alcune richieste direttamente al sindaco, primo responsabile della salute dei residenti. «Se non lo fa lo Stato, lo faccia lei scrive Fanelli parlando direttamente a Marcon Obblighi per decreto tutti quelli che si muovono nella città o che comunque hanno contatti con altre persone di indossare una mascherina o comunque qualcosa che protegga la bocca e le vie aeree. Obblighi supermercati, poste e uffici pubblici ad adottare pannelli di plexiglass da posizionare davanti al personale che ci lavora, che deve obbligatoriamente indossare dei guanti. Obblighi anche le persone a non andare in ospedale a trovare parenti ricoverati se non è strettissimamente necessario, e comunque non più di una persona alla volta. Obblighi inoltre a non andare a fare visite nei reparti maternità a esclusione dei mariti, che comunque devono tassativamente indossare la mascherina». Nel giro di poche ore la lettera del dottor Fanelli ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini che l'hanno commentata e condivisa a loro volta approvandone il contenuto. In tanti però hanno evidenziato anche come ci sia una grande difficoltà nel reperire le mascherine e come i punti vendita che ne hanno a disposizione abbiano alzato i prezzi oltre il doppio del consueto. «In Borgo Pieve prima costavano 30 centesimi e ora le si trova solo a 1,50 euro» scrive un cittadino, seguito da un altro che afferma: «Si fa fatica a trovare queste mascherine: nei giorni scorsi sono state depredate da tutti i negozi anche se era stato detto che non servono a proteggere dal virus ma solo a non trasmetterlo».

