BELLUNO «Sono ormai diversi mesi che una vera e propria task force di donne uomini, anche volontari, sono impegnati in prima linea nel dispositivo messo in campo per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. Tra questi si annoverano certamente gli appartenenti delle forze di polizia e del Servizio Sanitario. Oggi, che la situazione sta faticosamente e lentamente ritornando alla condizione pre-pandemica, rivolgiamo alle donne e agli uomini dell'Usl un sentito ringraziamento per l'impegno e lo sforzo profuso, ogni giorno, silenziosamente, senza clamori o polemiche nonostante le enormi difficoltà nelle quali sono stati chiamati a lavorare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari in genere». A mettere nero su bianco il ringraziamento Albino Rossa, segretario del Siulp bellunese. «Non c'è gratificazione economica - spiega Rossa - che possa compensare l'abnegazione dimostrata e lo spirito di servizio alla comunità, costata, ad alcuni, la positività a questo famelico virus. La lista dei medici e degli infermieri che sono rimasti ai loro posti fino all'estremo sacrificio della vita è drammaticamente lunga e merita assoluto e incondizionato rispetto. Straordinaria è stata anche la risposta data dal personale di entrambe le categorie all'appello nazionale per andare là, nelle zone focolaio, dove tutti, se avessero potuto, se ne sarebbero andati». Parole con le quali il sindacato vuole esprimere un sentimento di gratitudine. Con questa lettera, e con tutti i suoi limiti, vogliamo esprimere un sentimento di partecipata e sincera gratitudine. «Analogamente, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato in particolare, hanno sempre garantito la loro presenza sulle strade e negli uffici».

