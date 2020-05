LA LETTERA

BELLUNO La pandemia ha fatto scomparire i bambini. E a Belluno ancora non si vedono perché la data per la riapertura dei nidi non è ancora stata stabilita. È questo il senso della lettera che un gruppo di genitori - dodici le firme allegate - dei piccoli che frequentano l'asilo nido di Levego ha inviato al sindaco del capoluogo, Jacopo Massaro. Una lettera scritta dopo aver appreso della decisione del primo cittadino di «posticipare la riapertura dei nidi nel Comune di Belluno, a data da destinarsi» e inviata a Palazzo Rosso dopo che per mesi essi hanno «rispettato scrupolosamente le disposizioni che l'emergenza sanitaria ha imposto». I genitori scrivono sono «preoccupati del fatto che nessuno si sia posto seriamente il problema dei bambini che dall'inizio di questa quarantena sono di fatto scomparsi. Alcuni di noi hanno a disposizione giardini o spazi privati dove poter giocare con i bambini; altri però questo spazio non ce l'hanno. E solo alcuni di noi hanno la possibilità di far incontrare i propri figli con altri bambini». Opportunità diverse che i genitori sottolineano anche per chi può «contare sui nonni durante il tempo del lavoro» e per color che invece tale possibilità non ce l'hanno e «si ritrovano a fare i salti mortali, se non a dover rinunciare ad uno stipendio, con un impatto notevole sullo stress familiare e sulla salute dei piccoli». Il gruppo di genitori continua: «La situazione di isolamento prolungato e assenza di opportunità educative rischia di provocare, e in alcuni casi sta già provocando - lo vediamo anche sui nostri figli - problematiche che compromettono la salute e il benessere dei più piccoli, fra cui alterazioni nel ritmo sonno-veglia, scorrette abitudini alimentari, abuso di tecnologie. Stiamo sottoponendo i bambini a situazioni di stress prolungato, e rischiamo di far pagare loro un prezzo altissimo sul piano della salute mentale». Nella lettera i genitori ricordano che dall'Università di Padova l'ormai famosissimo dottor Crisanti ha evidenziato che «i bambini dai 12 mesi ai 10 anni sono immuni dal contagio. Poi, come in tutte le malattie, ci sono le eccezioni». Dopo queste premesse, i genitori si rivolgono al sindaco: «Siamo molto preoccupati per i nostri bambini e non comprendiamo la sua scelta di negare l'apertura dei nidi, così come di negare l'apertura dei parchi pubblici. In un momento in cui praticamente tutto è ripartito, in cui le persone bene o male si incontrano, non capiamo il motivo per cui ai bambini viene negato il diritto alla socializzazione e a servizi educativi di qualità. Non comprendiamo perché, se le condizioni che consentono l'apertura dei centri estivi e dei nidi è stata individuata, il Comune di Belluno ritardi tale apertura». E per conoscere le ragioni della decisione, i genitori di Levego si dicono disponibili a un confronto: «Certamente lei avrà tenuto conto di dati e informazioni autorevoli. Vorremmo però che in questa decisione potessero anche partecipare i dati e le informazioni che abbiamo noi genitori sui nostri figli e la loro salute».(G.S.)

