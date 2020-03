LA LETTERA

BELLUNO Emergenza, disagio, preoccupazione, dignità e consapevolezza. Sono queste le parole con cui si apre la lettera che il vescovo di Belluno Feltre, monsignor Renato Marangoni, sabato sera, alla vigilia della seconda settimana di emergenza coronavirus. Il vescovo attraverso i canali mediatici, ha inviato ai fedeli bellunesi. «Proprio in situazioni del genere dice Marangoni - è necessario darsi vicendevolmente fiducia, evitando di discreditare chi sia impegnato a gestire la situazione. Questo atteggiamento va nutrito in particolare verso le Istituzioni della nostra convivenza civile e verso chi le rappresenta. Anzi siamo grati della fatica e della trepidazione che grava su chi ha questa responsabilità». Il vescovo poi, dopo aver ricordato che «siamo tutti impegnati a venirne fuori al meglio» ricorda che anche i parroci e quanti svolgono dei servizi nelle nostre comunità «avranno la premura di attuare al più possibile le disposizioni che le l'autorità civile competente ha dato».

LE MESSE

Poi precisa sulla celebrazione delle messe: «Non è stato mai detto no' alla celebrazione dell'Eucaristia, ma alla modalità particolare che può assumere specialmente alla domenica, quando dice citando un documento della Regione Veneto - diventa una manifestazione che determina significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati e quando comporta un afflusso di pubblico che esula dall'ordinaria attività delle comunità locali». Situazioni particolari che non permetterebbero di garantire le esigenze sanitarie di non contagio. «Lì dove si celebra l'Eucaristia raccomanda Marangoni - sia fatto conforme a queste indicazioni». E rivolgendosi ai sacerdoti che hanno la responsabilità di una parrocchia, dice: «Ai parroci, soprattutto, chiedo la fatica di aiutare le proprie comunità a vivere il difficile momento presente con queste esigenze di bene comune e con atteggiamento evangelico ed ecclesiale».

LA PREGHIERA

Infine, dopo altre riflessioni, il vescovo dice che «si tratta di diffondere e promuovere, in alternativa alla celebrazione dell'Eucaristia, un momento di preghiera che può essere personale, ma meglio se coinvolge la propria famiglia o un gruppo di persone vicine». Ieri mattina, intanto, il vescovo Marangoni ha celebrato la messa nella cappella del Centro Giovanni XXIII: la celebrazione a porte chiuse è stata trasmessa in tutta la provincia da Telebelluno. Sospeso, invece, il Convegno diocesano in programma sempre ieri negli spazi della Fiera di Longarone.

Giovanni Santin

